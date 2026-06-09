Real Madrid : mais où est donc passée la fameuse recrue à 150 M€ ?

« Je vais faire une offre de 150 millions d’euros mardi pour recruter l’un des meilleurs joueurs d’une équipe de Ligue des Champions ». Jeudi dernier, dans l’émission Horizonte, Florentino Pérez dévoilait une petite bombe, en pleine campagne électorale pour les élections présidentielles du Real Madrid. Depuis, l’homme d’affaires espagnol a été élu face à Enrique Riquelme, avec 65% des voix des socios.

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Et cette annonce mercato a fait énormément parler en Espagne, puisque depuis, ça spécule à tout va, dans les médias comme sur les réseaux sociaux. Même si Pérez avait indiqué que ce joueur mystère n’était pas Michael Olise, la presse espagnole restait, ces derniers jours, convaincue que c’est bien le Bavarois qui allait être la cible de cette offre. De son côté, le Bayern Munich a déjà anticipé, se chargeant de climatiser le Real Madrid, faisant comprendre que l’international tricolore ne sera pas vendu, quel que soit le prix. Les noms des Parisiens Vitinha et de João Neves sont aussi revenus, alors que la presse anglaise a évoqué une relance des Merengues pour Enzo Fernandez (Chelsea), mais le milieu de terrain argentin ne devrait pas être ce fameux joueur galactique mystère. Son compatriote Julian Alvarez (Atlético) pourrait en revanche bien être cette star convoitée par le patron merengue.

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Mais que fait Pérez ?

Toujours est-il qu’au moment où on écrit ces lignes, l’identité de ce joueur mystère reste justement… un mystère. Il n’y a eu aucune communication de Florentino Pérez à ce sujet pendant la journée. Si le président du Real Madrid n’avait pas forcément annoncé de prise de parole dévoilant le nom de l’heureux élu, il reste curieux que rien n’ait fuité dans la presse pour l’instant. Surtout quand on sait à quel point les médias espagnols sont passionnés par ce dossier depuis une semaine. Ainsi, une opération menée en sous-marin par Pérez reste assez peu probable, tant tout a tendance à fuiter rapidement dans les médias ibériques.

Que se passe-t-il vraiment ? Florentino Pérez a-t-il rétropédalé en se rendant compte que les joueurs potentiellement convoités sont hors de portée ? Il faut dire qu’en plus du Bayern avec Olise, le Paris Saint-Germain ainsi que l’Atlético de Madrid ont aussi affirmé - directement ou indirectement via la presse - qu’ils n’étaient clairement pas vendeurs. Si rien ne sort dans la soirée, la grogne risque de monter à Madrid. Pérez a certes gagné les élections, mais il ne peut pas se mettre les socios à dos, lui qui va devoir faire voter plusieurs mesures, comme la vente de parts du club, dans un referendum populaire…