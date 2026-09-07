Lille : la petite pique du gardien du Betis Séville sur Ethan Mbappé

Álvaro Valles arrive en pleine confiance avant les débuts du Betis en Ligue des Champions. Vendredi soir, le gardien espagnol avait été l’un des grands artisans de la victoire face au Real Madrid (1-0), multipliant les interventions décisives et repoussant notamment un penalty de Kylian Mbappé dans les dernières minutes. Désormais tourné vers la scène européenne, il refuse toutefois de fixer une limite aux ambitions sévillanes et en a profité pour lâcher une petite pique.

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En effet, après avoir écœuré Kylian Mbappé, Valles va désormais retrouver son frère Ethan. « On va jouer contre le frère de Kylian Mbappé, un joueur très dangereux. On essaiera de répéter le même résultat que contre Kylian (1-0) », a-t-il plaisanté. Le portier du Betis se méfie également d’Olivier Giroud : « Il a une grande puissance physique et une envergure incroyable. Mais comme pour tous les autres attaquants, on a étudié ses points forts et ses points faibles à la vidéo». Réponse mardi soir, à Lille (21 heures).