Ligue des Champions : le FC Barcelone pulvérise Feyenoord, Stuttgart assure face à Viking

Cette saison est-elle la bonne pour le FC Barcelone ? Alors que la troisième saison de l’ère Flick a particulièrement bien démarré, avec un sans faute en Liga, les Blaugranas rêvent surtout de la Ligue des Champions. Les Catalans, forts d’un arsenal offensif conséquent et d’un milieu de terrain top mondial, veulent oublier les déceptions des années précédentes, et la campagne européenne de la bande de Lamine Yamal débutait ce soir, sous la pluie, face à Feyenoord. Pour ce premier match, Hansi Flick procédait à quelques changements, avec Koundé et Cancelo sur les côtés, en lieu et place des titulaires Eric Garcia et Xavi Espart, alors que Dani Olmo était préféré à Fermin Lopez. Gordon sortait lui aussi du onze en faveur d’Adeyemi. Le champion d’Espagne en titre n’a eu aucune pitié pour son adversaire.

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Les Catalans allaient justement frapper très vite… Dès la troisième minute de jeu, Lamine Yamal décalait pour Raphinha qui entrait dans la surface, éliminait deux défenseurs avec une superbe feinte et crucifiait Tjark Ernst (1-0). Une entame parfaite, et derrière, les hommes d’Hansi Flick continuaient d’attaquer, privant leur rival du soir de ballon. Dani Olmo tentait sa chance de loin, mais c’était bien bloqué par le gardien (9e). En face, le Feyenoord ne parvenait pas à dépasser la ligne médiane, alors que le Barça se permettait de gâcher des situations intéressantes devant. Karim Adeyemi lui comptait bien profiter de cette opportunité pour se montrer. Côté gauche, l’Allemand repiquait dans l’axe, depuis l’extérieur de la surface, plaçait une frappe parfaite poteau opposé (2-0, 22e). Un but "à la Lamine Yamal". Gjivai Zechiël signait la première situation intéressante des Néerlandais, avec une frappe non cadrée de peu (24e). Lamine Yamal s’essayait lui aussi à la tentative lointaine, sans succès (33e), alors que le FC Barcelone était plutôt entré en mode gestion.

Promenade de santé pour le Barça

Peu bousculés par leur rival du soir, Pedri et consorts faisaient ainsi tourner le ballon, sans trop se précipiter, attendant que des espaces se créent. Après une belle action individuelle dans la surface, João Cancelo écrasait son tir sur le poteau (37e). Les Hollandais, peu à peu, commençaient aussi à se replier, conscients que s’ils laissaient un peu d’espaces aux Barcelonais, la soirée pourrait être très longue. Les 22 acteurs de la partie rentraient aux vestiaires sur cet avantage de deux buts logique pour le Barça. Dès le début du deuxième acte, on revoyait le Barça conquérant du début de match, avec une nouvelle frappe d’Adeyemi, assez loin du cadre (49e) et un Lamine Yamal qui avait faim de buts. Le troisième but n’allait plus se faire attendre. Pedri brisait plusieurs lignes avec une superbe passe dans le dos de la défense, et Raphinha, lancé après un appel parfait, battait le portier du Feyenoord pour s’offrir son doublé (2-0, 57e).

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Dans la foulée, l’écurie d’Eredivisie pensait avoir réduit l’écart, mais le but de Nacho Ferri était annulé à cause d’un hors-jeu (59e). A noter qu’Hansi Flick tentait des choses tactiquement, avec l’entrée de Marc Bernal à la place de Pedri, jouant donc aux côtés de Rodri au milieu. Fraîchement entré en jeu, Fermin Lopez décochait un tir qui obligeait Ernst à sortir un arrêt providentiel (73e). Alors que Lamine Yamal avait récupéré le bracelet de capitaine pour la première fois de sa carrière, il signait le quatrième, avec un coup franc à l’entrée de la surface, parfaitement placé au ras du poteau gauche du gardien (4-0, 78e). Sem Steijn sauvait un peu l’honneur pour les siens, plaçant une belle tête sur un centre de Gonçalo Borges (4-1, 82e). De quoi piquer à vif les Barcelonais. Lamine Yamal mettait un bon centre dans la surface, et Gabriel Jesus, tout juste entré en jeu, plaçait une tête parfaite, dos au but, pour signer le cinquième (5-1, 85e). Son premier but sous la tunique barcelonaise - il n’était pas loin du doublé par la suite - et la cerise sur le gâteau pour un Barça qui a démarré sa campagne européenne de la meilleure des manières. Dans l’autre rencontre du soir, Stuttgart n’a eu aucun mal à venir à bout du petit poucet Viking sur le score de 3-1, avec un triplé d’Ermedin Demirovic. Les Allemands étaient bien supérieurs à leur adversaire, qui a eu quelques situations en contre-attaque mais a été étouffé dans le jeu.