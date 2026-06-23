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Serie A

Une offre de 45 M€ arrive pour Manu Koné

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Manu Koné avec les Bleus @Maxppp

Titulaire hier soir avec l’équipe de France, Manu Koné doit gérer en parallèle un mercato très agité. Hier, la presse italienne a révélé que le milieu de terrain de 25 ans rêve de rejoindre le PSG. Mais le club français n’a pas donné suite pour le moment. En revanche, Arsenal et Chelsea sont aussi sur le coup. Et ils ne sont pas les seuls.

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Ce mardi, Il Messaggero révèle que l’Atlético de Madrid pousse en coulisses pour le recruter. Le club espagnol serait prêt à lâcher 45 M€ + des bonus pour le Français que l’AS Roma doit vendre avant le 30 juin afin de répondre aux exigences de la FIFA. Affaire à suivre…

Pub. le - MAJ le
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