OM : Timothy Weah vole au secours d’Angel Gomes

Il y avait des doutes sur Timothy Weah à son arrivée sur la Canebière cet été, en provenance de la Juventus. L’Américain, âgé de 25 ans, les a levés assez facilement, avec notamment d’excellentes prestations en Ligue des Champions. Ils accompagnent par contre encore Angel Gomes, autre ancien Lillois, qui alterne prestations encourageantes et d’autres beaucoup plus mièvres. Weah a donc tenu à défendre son grand ami en conférence de presse.

« Je sais que le foot c’est comme ça, tu as des moments bien et moins bien. Je trouve qu’il y a beaucoup de matches, le coach prend ses décisions, très tactiques. Angel est quelqu’un qui joue à un très haut niveau et qui est très pro. Il suit le coach. Aujourd’hui je suis fier de lui parce qu’on vient de loin. On se retrouve aujourd’hui à Marseille tous les deux et j’essaie de garder ça avec lui. C’est mon vrai frère et j’essaie de tout faire pour le mettre bien. On va se battre ensemble », a-t-il déclaré.

