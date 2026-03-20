Sénégal : le communiqué tranché sur la polémique de la deuxième étoile

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a diffusé ce vendredi 20 mars 2026 un communiqué officiel pour clarifier la polémique née de la publication des nouveaux maillots de l’équipe nationale, qui n’affichent pour l’instant qu’une seule étoile. Produits par Puma depuis août 2025 en vue de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, ces équipements n’ont pu être modifiés après le sacre des Lions «en raison des délais de fabrication et des contraintes industrielles déjà engagées», précise la FSF.

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La Fédération tient à rassurer l’opinion publique, notamment vis-à-vis de la décision de la CAF d’annuler le sacre de la CAN 2025. «Les versions intégrant la deuxième étoile sont actuellement en cours de production et seront mises à disposition à partir du mois de septembre prochain. Consciente de l’attachement des Sénégalais à leurs symboles, la Fédération présente ses excuses pour toute incompréhension suscitée et remercie les supporters pour leur vigilance et leur indéfectible soutien à l’équipe nationale», précise le texte signé par le secrétaire général à Dakar. Pour rappel, le Sénégal a saisi le TAS pour contester la décision de donner la victoire finale de la CAN au Maroc, sur tapis vert.