Barça, LdC : un match pour sauver les finances du club

La saison du FC Barcelone est plus que jamais particulière. Entre le départ officialisé de Xavi dans quelques mois et le déménagement à Montjuïc le temps des travaux du Camp Nou, les Blaugrana ne vivent pas une campagne comme les autres. Toujours en proie à des problèmes financiers, la direction catalane mise beaucoup sur le match retour contre Naples. Le club espère que ce match sera aussi une petite mine d’or et que les recettes rapporteront entre quatre et cinq millions supplémentaires. En Ligue des Champions, le Barça a disputé trois matchs à domicile. Dans chacun d’eux, il a dépassé les 40 000 spectateurs, un chiffre qui n’a pas toujours été atteint en Liga.

La suite après cette publicité

Dans un budget conçu au millimètre près, le club ne peut pas se permettre d’arrêter d’engranger des bénéfices. Les calculs prévisionnels concernant le déménagement temporaire à Montjuïc sont même annoncés comme trop optimistes. A ce jour, il reste encore des billets disponibles pour la rencontre retour entre le Barça et le Napoli. Les prix varient entre 150 et 290 euros. En plus des 4 à 5 millions que le club espère récolter avant la fin de la saison, il convient de rappeler que le club a prévu un objectif de budget clair pour atteindre les quarts de finale de la Ligue des Champions. Si les Blaugrana venaient à se faire sortir en 8e de finale, cela laisserait un trou dans les caisses d’environ 15 millions d’euros.