Partagé entre la satisfaction d’un point précieux ramené de la Principauté et le léger regret de ne pas avoir su conserver son avantage au score, Will Still a surtout retenu la belle réaction de caractère de son groupe après le nul décroché face à Monaco ce samedi (1-1). Au micro de Ligue 1+, l’entraîneur anglo-belge de l’AJ Auxerre a tenu à saluer l’état d’esprit affiché par son équipe : « je suis fier de l’investissement des joueurs. Comme je leur ai dit juste après le match, il y a trois semaines, on se faisait éclater à Strasbourg (1-5, le 1er novembre), donc même si on ressent de la frustration de ne pas avoir gagné à Monaco, et qu’il faut s’en nourrir, c’est le signe qu’on progresse. »

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Ce résultat encourageant à l’extérieur vient ainsi effacer le lourd revers subi en Alsace au début du mois, même si le manque d’efficacité offensive laisse un petit goût d’inachevé dans les rangs bourguignons. L’ancien technicien lensois n’a d’ailleurs pas manqué de souligner cet axe d’amélioration tout en mobilisant son effectif pour la suite de la saison : « on a eu des balles de 2-0 et on n’a pas été assez justes ni assez malins pour les convertir. Mais tous les joueurs ont montré qu’ils étaient concernés et on aura besoin de tout le monde jusqu’au bout, avec cette envie de bien faire. »