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UEFA Nations League

Équipe de France : les mots forts de Zinédine Zidane sur Michael Olise

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Olise avec l'équipe de France @Maxppp

Les Bleus se sont imposés 1-0 face à la Belgique ce soir, avec un but de Michael Olise, entré en jeu en deuxième période. Une superbe action individuelle du Bavarois, qui a donc permis à la France de s’imposer en terres belges, provoquant aussi une réaction très remarquée de Zidane sur son banc de touche. Après le match, Zizou s’est d’ailleurs exprimé sur l’ailier tricolore.

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« Je l’ai vu partir en dribble je me suis dit il va marquer. J’étais à fond avec lui. C’est du talent pur. J’aime ces joueurs. Quand il joue, il veut faire plaisir. Ce n’est pas que ça. Il sent le foot, il sent les coups, il sent quand il faut y aller, quand il faut tempérer », a indiqué le sélectionneur tricolore. L’intéressé appréciera !

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