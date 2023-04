Naples : Antonio De Laurentiis charge violemment ses propres supporters

En moins d’un mois, l’AC Milan et Naples vont s’affronter à trois reprises. La première confrontation entre les deux équipes a eu lieu le weekend dernier pour le compte de la 28ème journée de Serie A. Et ce sont les Milanais qui se sont largement imposés chez le leader napolitain (0-4). Mais outre ce très mauvais résultat, à quelques jours d’une double confrontation cruciale en quart de finale de la Ligues des Champions, c’est le comportement de certains supporters qui a fortement déplu au président des Partenopei, Aurelio De Laurentiis. En effet, les ultras napolitains se sont plaints des prix des billets et des restrictions concernant les banderoles et drapeaux pour le match retour qui aura lieu dans leur stade. Ils l’ont donc fait savoir en se rassemblés sur la Piazzale Tecchio avec drapeaux et fumigènes avant le match, puis sont restés silencieux durant la partie face au club lombard.

«Milan va encaisser plus de dix millions d’euros quand on va aller là-bas (à l’aller, le 12 avril) et nous, on arrivera peut-être à cinq millions (au retour, le 18 avril). Milan a mis des billets à 800 euros au maximum, et nous à 340 et 500 euros dans la tribune d’honneur… Si vous achetez une voiture ou une paquet de cigarettes, vous pensez que vous le paierez moins cher à Naples qu’à Milan ?», ", s’est notamment emporté Antonio De Laurentiis, en marge d’un colloque à Rome sur l’avenir des stades italiens, avant de carrément s’enflammer et détruire ses propres supporters. «Ce ne sont pas de vrais supporters, ce sont des délinquants à qui on permet d’aller au stade, s’en prenant aux familles et aux vrais tifosi avec des incidents qui sont sous les yeux de tous. Les Napolitains font déjà la fête dans toute la ville, cela m’inquiète car je suis très superstitieux. Cela me semble de la folie» a encore lancé le propriétaire du Napoli, visiblement très remonté.

