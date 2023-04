Tottenham : Cristian Stellini viré après l’humiliation à Newcastle

La suite après cette publicité

C’était attendu et c’est désormais officiel : Tottenham a limogé le manager intérimaire, Cristian Stellini, à la suite de l’humiliation 6-1 de dimanche à Newcastle et a placé son assistant, Ryan Mason, aux commandes des Spurs. Cette décision a été confirmée par le président, Daniel Levy, qui a qualifié le résultat d’inacceptable et dévastateur : «Cristian quittera son poste actuel avec son équipe d’entraîneurs. Cristian est intervenu à un moment difficile de notre saison et je tiens à le remercier pour le professionnalisme avec lequel lui et son équipe d’entraîneurs se sont comportés pendant une période aussi difficile. Nous lui souhaitons, ainsi qu’à son équipe, bonne chance», pouvons nous lire dans le communiqué officiel publié sur le site du club.

Ryan Mason, qui a été écarté du poste intérimaire après que le club a limogé Antonio Conte le 26 mars, était en charge de l’intérim pendant les dernières semaines de la saison 2020-21 après le limogeage de José Mourinho, remportant quatre des six matchs de Premier League. Les Spurs affronteront Manchester United à domicile jeudi, avant de se rendre à Liverpool dimanche. Ils restent cinquièmes, même si leurs espoirs de qualification pour la Ligue des Champions sont minces.

À lire

JT Foot Mercato : Tottenham est au bord de l’implosion