OM : Habib Beye est fan de Gouiri !

Passeur décisif ce vendredi soir lors de la victoire de l’OM face au FC Metz, Amine Gouiri a participé au succès (3-1) des siens, désormais à la troisième place de Ligue 1. Après la rencontre, Habib Beye n’a d’ailleurs pas manqué de saluer la prestation de l’attaquant international algérien.

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«On est très contents de retrouver Amine à ce niveau et à 100%. On nous a reprochés de ne pas l’avoir fait démarrer, on peut pas se permettre de perdre Amine. On ne pouvait pas précipiter ce retour. Il a marqué en sélection puis contre Monaco. Passe décisive ce soir, il nous apporte du liant. C’est un joueur très important, ce qu’il nous a amené dans le jeu au--delà des stats. Amine a fait un match de grande qualité. Il faut parler de tout le monde, on est très contents d’Amine. C’est un facilitateur de jeu. Il comprend le jeu et les espaces. On lui demande d’avoir une liberté, il a des orientations vers le but. Sa passe pour Traoré est d’un altruisme et d’une technique folle. On a besoin d’un Amine à ce niveau pour atteindre nos objectifs».