Manchester City : Pep Guardiola sous le charme du Real Madrid

Présent en conférence de presse avant de retrouver le Real Madrid lors des demi-finales aller de la Ligue des Champions, ce mardi à 21 heures, Pep Guardiola n'a pas caché l'admiration qu'il porte au club madrilène. Conscient de la force de frappe des Merengues sur la scène européenne, le coach de Manchester City s'apprête à souffrir et a alors rappelé l'obligation de réaliser deux rencontres parfaites pour tenter d'entrevoir les portes de la finale de cette C1.

«C'est un honneur pour moi que City se retrouve à ce stade de la compétition face à une équipe comme le Real Madrid qui a écrit l'histoire de la Ligue des champions. On est conscient de ne pas pouvoir rivaliser sur ce plan-là, car on n'aurait aucune chance de tenir la comparaison. Mais notre volonté de les défier, de rivaliser avec eux, n'en est pas moins forte. On devra délivrer deux matches parfaits pour nous qualifier en finale. On sait que l'on va souffrir et on est prêt à souffrir, mais aussi à profiter des occasions qui se présenteront à nous.»

