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FC Barcelone : Hansi Flick dithyrambique sur Lamine Yamal

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Barcelone Getafe

8 buts et 6 passes décisives en 8 matches avec le FC Barcelone, puis 3 buts en 4 matches avec l’Espagne. Voilà le rendement dingue de Lamine Yamal depuis le début de saison. Impressionné par le bilan exceptionnel de son joueur sous les couleurs de la Roja durant la trêve, Hansi Flick n’a pas tari d’éloges à l’égard du jeune prodige catalan.

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Malgré une charge de travail importante de 280 minutes accumulées en sélection, l’entraîneur du FC Barcelone a confirmé qu’il ne comptait pas le ménager pour la réception de Getafe. Admiratif de son début de saison étincelant, Flick a livré un hommage vibrant quant au potentiel du joueur originaire de Rocafonda : « Il sera le meilleur joueur du monde, s’il ne l’est pas déjà. Avec son attitude, sa mentalité, son désir de progresser chaque jour… c’est la bonne mentalité, et pour l’instant, il est sur la bonne voie, et j’en suis très heureux.»

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