Equipe de France : nouvelle polémique autour des droits d’image de Kylian Mbappé et Rayan Cherki !

Depuis plusieurs années, Kylian Mbappé, avec le soutien des joueurs de l’équipe de France, mène un combat sur la question des droits à l’image en équipe de France. En 2022 déjà, l’attaquant français était entré en conflit avec la Fédération française de football concernant l’exploitation collective de l’image des joueurs par certains sponsors des Bleus. Une affaire qui avait poussé la FFF à revoir sa convention sur les droits à l’image. Le capitaine de l’Équipe de France a toujours affiché une position claire sur certains secteurs d’activité, notamment les paris sportifs et la malbouffe, qu’il ne souhaite pas promouvoir.

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Et alors que l’Équipe de France est en pleine préparation pour la Coupe du Monde de cet été, une nouvelle polémique est venue perturber les coulisses des Bleus. Selon les informations de L’Équipe, plusieurs internationaux français ont très peu apprécié l’utilisation de leur image dans une campagne publicitaire liée aux paris sportifs ces derniers jours. Parmi eux, Kylian Mbappé et Rayan Cherki seraient particulièrement remontés, comme l’explique le quotidien français. Mardi dernier, lors de la journée consacrée aux partenaires commerciaux de la FFF à Clairefontaine, plusieurs joueurs ont participé à une séance photo organisée par la Fédération.

Cherki et Mbappé n’ont pas apprécié

Quelques jours plus tard, l’entreprise de paris sportifs Betclic a diffusé sur Internet une campagne publicitaire mettant en scène cinq internationaux français : Rayan Cherki, Kylian Mbappé, Désiré Doué, Michael Olise et Ousmane Dembélé. Une utilisation qui a immédiatement suscité l’agacement de plusieurs joueurs concernés. Toujours selon le quotidien sportif, les cinq internationaux assurent ne pas avoir été informés de l’identité des destinataires de cette séance photo. Une situation qui a particulièrement contrarié Mbappé et Cherki. Les deux joueurs n’auraient jamais souhaité voir leur image associée à une campagne de promotion des paris sportifs.

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Le sujet est désormais remonté jusqu’aux instances dirigeantes et pourrait rapidement revenir sur la table une fois la Coupe du Monde terminée. Une nouvelle affaire sensible pour la FFF, qui pensait pourtant avoir définitivement réglé la question des droits à l’image après le bras de fer mené par son capitaine il y a quelques années. Enfin, le journal L’Équipe explique que Betclic était dans son droit et que le souci provient de la convention signée par la 3F et l’entreprise de paris sportifs. Ce nouveau couac s’ajoute aux récents problèmes entre le groupe et la FFF liés aux primes versées après le Mondial et au manque de places allouées aux joueurs lors des matches. Cela devra être réglé après le Mondial.