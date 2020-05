PSG : Maxen Kapo intéresse Sochaux

Il y a un peu plus d'un an, Maxen Kapo, l'un des espoirs du centre de formation parisien, a signé son premier contrat professionnel pour trois saisons avec le Paris Saint-Germain. Âgé de 19 ans, le milieu de terrain défensif a été l'un des cadres de la campagne en Youth League, avec six rencontres disputées (1 but marqué). Au point d'attirer le regard de nombreux pensionnaires de Ligue 2 dont le FC Sochaux.

Selon nos informations, les dirigeants de la formation du Doubs aimeraient le récupérer sous la forme d'un prêt. Arrivé au PSG en 2013, en provenance de Brétigny-sur-Orge, le natif de Quincy-sous-Sénart (Essonne) a été champion de France des moins de 17 ans en 2017.