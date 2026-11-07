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Ligue 1

Le Mans : longue absence pour Djibril Sidibé

Par Jordan Pardon - Hanif Ben Berkane
1 min.
Djibril Sidibé à son arrivée à Clairefontaine @Maxppp

Mauvaise nouvelle pour Djibril Sidibé. Touché au pied lors de la rencontre face à l’AJ Auxerre (1-1), le champion du monde 2018 va devoir observer une longue période de convalescence. Le défenseur français sera éloigné des terrains pendant près de trois mois, un sérieux coup d’arrêt pour le joueur de 34 ans.

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Jordan
🚨🔴🟡 #LMFC Djibril Sidibé devrait être absent jusqu’à mi-janvier, voire fin janvier
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Djibril Sidibé ne devrait pas retrouver la compétition avant la fin du mois de janvier 2027. Une absence prolongée qui le contraindra à manquer plusieurs rencontres avant de pouvoir envisager un retour sur les terrains. Concernant le cas Adil Bourabaa, Le Mans espère récupérer le milieu de 21 ans avant la fin d’année.

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