MU : Michael Carrick viré mercredi ?

L’avenir de Michael Carrick sur le banc de Manchester United ne tient plus qu’à un fil. Selon la presse anglaise, il va être limogé, mais la décision n’a pas encore été prise selon les informations de la BBC. « L’avenir de Michael Carrick, entraîneur de Manchester United, sera décidé lors d’une réunion qui se tiendra mercredi à Monaco en présence du propriétaire Sir Jim Ratcliffe et des dirigeants Omar Berrada et Jason Wilcox », écrit le sérieux média britannique.

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Et si la décision était alors prise de se séparer de l’entraîneur anglais, elle ne pourrait être communiquée que le jeudi. Il va falloir donc patienter encore un peu avant de savoir quelle est la direction prise par Manchester United. Mauricio Pochettino est désigné comme le favori pour succéder à Carrick. Les Red Devils pointent à une triste 18e place de Premier League.