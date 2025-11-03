PSG : Achraf Hakimi rêve du Ballon d’Or africain

Ce mardi, le Paris Saint-Germain jouera le plus gros match de sa saison avec la réception du Bayern Munich, en Ligue des Champions. En cas de victoire, les hommes de Luis Enrique peuvent continuer leur sans-faute et distancer les Bavarois, deuxième du classement de la phase de ligue. Avant ce choc, Achraf Hakimi (26 ans) s’est exprimé sur sa saison actuelle et a évoqué son palmarès personnel, qu’il peut agrandir en remportant le prix du Joueur africain de l’année, un trophée dont il est ultra-favori.

«Je n’y pense pas constamment mais maintenant que j’ai une chance de le gagner, c’est devenu un rêve ! J’ai beaucoup travaillé pour pouvoir remporter des titres, collectifs et individuels, et maintenant que je fais partie des joueurs présélectionnés pour le remporter… Je pense que je suis l’un des joueurs qui le mérite après la saison que j’ai réalisée, et je suis heureux de faire partie des favoris. Cela me motive aussi davantage à continuer à faire des efforts pour, je l’espère, figurer à nouveau sur la liste l’année prochaine», a évoqué le Marocain sur le site officiel de son club. Rendez-vous le le 19 novembre prochain.

