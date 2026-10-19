FC Barcelone : Hansi Flick fait face à un énorme casse-tête avant le PSG

D’ici quelques heures, l’une des plus belles affiches de ce début de saison aura lieu au Parc des Princes. Ce mardi soir (21h), le PSG reçoit le FC Barcelone pour ce qui est devenu un classique sur la scène européenne depuis l’arrivée de QSI à la tête du club de la capitale. Une rencontre haletante entre ce qui ressemble de plus en plus aux deux meilleures équipes du Vieux Continent et qui, en plus de tout cela, nourrissent un réel antagonisme depuis plusieurs saisons maintenant. Un choc qui risque de tenir toutes ses promesses entre la meilleure attaque d’Europe depuis le début de cette cuvée et le vainqueur des deux dernières Ligue des Champions.

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Hansi Flick est dans l’impasse

Pourtant, Hansi Flick va devoir improviser pour composer sa défense avant ce déplacement périlleux en Ligue des Champions. En effet, les blessures d’Eric Garcia, forfait pour trois à quatre semaines en raison d’une lésion au droit antérieur de la cuisse droite, et de Jules Koundé, touché à la cheville gauche, s’ajoutent à l’absence d’Andreas Christensen. Un véritable casse-tête pour l’entraîneur allemand, privé de plusieurs solutions habituelles pour sa ligne défensive, à l’approche de l’un des rendez-vous les plus exigeants de cette phase de ligue. C’est ainsi que la presse catalane a essayé ce lundi matin de tirer quelques informations des plans d’Hansi Flick pour préparer au mieux ce duel au sommet.

Dans ce contexte, João Cancelo et Xavi Espart apparaissent comme les options les plus crédibles pour occuper les couloirs selon Sport. Le Portugais possède l’expérience nécessaire pour répondre aux exigences d’un match de cette intensité, tandis que le jeune Espart a convaincu Flick depuis le début de la saison en montrant de belles qualités. Mais aucun des deux n’a évolué régulièrement à son poste naturel cette saison. Pour cause, Cancelo a surtout été utilisé à gauche, tandis qu’Espart a accumulé l’essentiel de son temps de jeu sur le même côté. Leur éventuelle titularisation simultanée obligerait donc le technicien à réorganiser ses latéraux.

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Rodri pourrait même basculer en défense !

L’enjeu est d’autant plus important que le Barça se prépare à affronter une équipe parisienne capable de faire très mal offensivement, notamment grâce à la vitesse et à la percussion de ses attaquants. En choisissant de repositionner Cancelo et Espart, Flick devra veiller à ne pas exposer excessivement ses défenseurs, surtout si ceux-ci conservent leurs habitudes offensives. Alejandro Balde, qui n’a bénéficié que d’un temps de jeu très limité récemment, semble partir de loin dans la hiérarchie, tandis que Gerard Martin, diminué par un pied enflé après le match contre le Bétis, devra être suffisamment rétabli pour tenir sa place en défense centrale aux côtés de Pau Cubarsi.

En cas de nouvelle complication pour ce dernier, Flick pourrait toutefois être contraint d’explorer une solution plus inhabituelle. Rodri, utilisé en défense centrale en fin de match contre le Betis après la sortie d’Eric Garcia, constitue une alternative de secours selon Mundo Deportivo, lui qui a déjà occupé ce poste avec la sélection espagnole par moment. Une telle option entraînerait cependant d’autres ajustements au milieu de terrain, où Frenkie de Jong n’a pas encore retrouvé la pleine disponibilité nécessaire après plusieurs mois d’absence et que d’autres profils comme Gavi ne sont pas en grande forme. À Paris, le technicien allemand devra donc bricoler pour ne pas enterrer les espoirs du Barça face à l’armada offensive du PSG qui sent déjà l’odeur du sang chez son adversaire.