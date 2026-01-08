Lens : Hamzat Ojediran signe en MLS

L’aventure lensoise d’Hamzat Ojediran est officiellement terminée. Arrivé en 2024 avec beaucoup d’espoirs, le milieu de terrain de 22 ans n’aura jamais réussi à s’imposer chez les Sang et Or. Placardisé cette saison par Pierre Sage (0 minute de jeu en Ligue 1), le Nigérian a trouvé une porte de sortie de l’autre côté de l’Atlantique, comme nous vous l’avions révélé en exclusivité. Les Colorado Rapids ont officialisé son arrivée ce jeudi. Ojediran a signé un contrat jusqu’à la saison 2028-2029, avec des options pour 2029-2030 et 2030-2031. Le montant du transfert est estimé à un peu moins de 3 M€. Un très joli coup pour le club artésien qui avait acquis le milieu nigérian pour 1,5 M€ quelques mois plus tôt.

Pádraig Smith, le président de la franchise de MLS, s’est félicité de ce renfort de choix : « nous sommes ravis d’accueillir un joueur du calibre d’Hamzat. Il apporte une présence physique exceptionnelle, une discipline défensive et une explosivité remarquables à notre milieu de terrain. Il correspond parfaitement au système de Matt (l’entraîneur, ndlr). » Pour Lens, c’est une nouvelle opération dégraissage réussie cet hiver, après le départ de Deiver Machado à Nantes. Ojediran rejoindra ses nouveaux coéquipiers dès l’obtention de son visa.