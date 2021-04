Frédéric Antonetti n'aime pas beaucoup ce PSG

Battu par le PSG 3-1 hier à Saint-Symphorien, le FC Metz réalise tout de même un exercice satisfaisant. Actuel 10e de Ligue 1, les Grenats connaissaient certes une période de moins bien depuis quelques semaines mais le maintien est assuré depuis longtemps déjà. La défaite face à Paris n'a rien d'infamant, mais Frédéric Antonetti peut regretter le manque d'ambition de ses joueurs. Il y avait sans doute la place pour embêter un peu plus le club de la capitale. L'entraîneur messin estime également que ce n'est pas le plus grand PSG qu'il a eu à affronter dans sa carrière. Le Corse trouve qu'il y a un problème d'attitude sur le terrain.

«Non ce n'est pas le meilleur PSG mais peut-être qu’on n’a pas vu le meilleur PSG aujourd’hui (samedi) non plus. Je pense qu’ils n’ont pas la mentalité. Je trouvais l’équipe de Raï, Valdo plus saine. Il y a quelque chose qui me gêne. Ils ont du talent. Quand il y avait Ibrahimovic, c’était costaud aussi. C’est un bon PSG mais j’ai trouvé des équipes plus régulières durant la saison. Ils ont perdu 8 matches, c’est beaucoup trop pour une équipe avec cette valeur avec autant d’argent. Alors, après il y a des circonstances. Au niveau des comportements et de l’attitude, il y a quelque chose qui me gêne par rapport aux équipes de 94, 95. Peut-être que les temps ont changé, que je vieillis aussi », a expliqué Antonetti en conférence de presse après la défaite.