Mbappé, la bagarre Tchouameni-Valverde… Alvaro Arbeloa sort la sulfateuse en conférence de presse

C’était probablement la conférence de presse la plus attendue de la saison du Real Madrid. Et ce n’est pas parce que les Merengues affrontent le FC Barcelone lors du Clasico ce dimanche et que les Catalans peuvent être sacrés Champion d’Espagne. Mais c’est bien à cause des soucis extra-sportifs des derniers jours qui ont plongé la Casa Blanca dans le chaos. Outre les sorties de Kylian Mbappé en Italie, le club a été marqué par le grave incident entre Aurélien Tchouameni et Federico Valverde. Et il y avait donc beaucoup de questions à poser à Alvaro Arbeloa ce samedi matin sur la situation du club et les relations dans le vestiaire. Le coach espagnol a décidé de répondre cash sur ce sujet pour ne plus laisser place à l’interprétation.

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«Tout d’abord, je suis très fier de la fermeté, de la rapidité et de la transparence dont a fait preuve le club. Ensuite, je suis fier que les joueurs aient reconnu leur erreur, exprimé leurs regrets et demandé pardon. Pour moi, cela suffit. Ce que je ne vais pas faire, c’est les clouer au pilori, car ils ne le méritent pas. Pour ce qu’ils m’ont montré au cours de ces quatre mois et de ces dernières années. Ils ont prouvé qu’ils savaient ce que c’est que d’être un joueur du Real Madrid, et je ne l’oublierai pas. (…) Valverde et Tchouameni méritent que nous tournions la page, que nous leur donnions une chance de continuer à se battre pour ce club. Je suis très fier d’eux. Je ne laisserai pas que l’on profite de cette situation pour mettre en doute leur professionnalisme : c’est un mensonge de dire qu’ils ne sont pas professionnels, qu’ils m’ont manqué de respect… c’est absolument faux. Tout comme il est faux de dire que certains d’entre eux ne jouent pas à cause de problèmes avec moi, ou à cause de leur vie en dehors du Real Madrid. Je suis le premier responsable du fait que la saison… sûrement pas, c’est sûr, ne soit pas à la hauteur. Mais je suis ici depuis quatre mois et je suis très fier de mes joueurs. De la façon dont ils m’ont accueilli, compte tenu de notre situation d’origine. Et il est clair que la frustration et la rage peuvent vous mener à des situations que vous ne souhaitez pas», a-t-il d’abord expliqué dans un premier temps.

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Arbeloa défend encore son vestiaire mais…

Comme à son habitude, Arbeloa a ensuite expliqué que la situation actuelle du club était uniquement de sa faute. «Je suis responsable de tout ce qui se passe au Real Madrid. Si je trouve la situation exagérée ? J’ai eu un coéquipier qui en a frappé un autre avec un club de golf. Pour moi, le plus grave, c’est que ce qui se passe dans les vestiaires doit rester dans les vestiaires. Cet incident était un malheureux hasard. Et il faut en finir avec ça. Lorsqu’un joueur du Real Madrid ne joue pas, ce n’est pas pour des raisons extra-sportives. On a raconté beaucoup de mensonges sur des joueurs qui ont eu des problèmes avec moi… et ce sont des mensonges absolus. Je dis aux gens qu’ils peuvent être rassurés par ce vestiaire, par ces décisions. Être dans ce club sans gagner n’est pas facile, je le sais ; nous avons traversé des situations très difficiles, comme toutes ces années sans remporter de Coupe d’Europe, il s’en est écoulé 12 entre la Neuvième et la Dixième. Nous avons traversé des moments difficiles. Mais nous devons le faire ensemble : les supporters, le club… personne n’est mieux placé que notre président pour renverser la situation. Il a réussi à ramener le Real Madrid là où il mérite d’être. Et avec tout cela, nous devons nous battre pour ramener le Real Madrid là où il mérite d’être», a-t-il lancé avant d’enchaîner.

Je n’ai pas mon bureau dans le vestiaire du Real Madrid. J’aimerais pouvoir être responsable de tout ce qui se passe et tout contrôler. C’est une situation qui n’est pas agréable, elle doit servir d’exemple à tous et c’est tout. Il faut tourner la page, en tirer les leçons et ne pas oublier que demain, il y a un match Barcelone-Real Madrid. Sinon, c’est un vestiaire sain. Ce n’est pas facile d’enchaîner deux saisons sans titre et, comme je le dis toujours, pour être joueur du Real Madrid, il faut avoir beaucoup d’ambition. Bien sûr, nous devons faire mieux… mais je vois un vestiaire sain, je le dis sincèrement. Un vestiaire prêt à renouer avec la victoire. Je suis sûr que tout le monde va mûrir l’année prochaine, en sachant bien mieux ce que représente cet écusson. Rien de ce qui s’est passé ces quatre derniers mois ne me fait dire que je ne suis pas content et fier de ce vestiaire.

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… Il fustige la taupe !

Relancé dans la foulée sur Kylian Mbappé et les fameuses images du Français hilare à la sortie de l’entraînement de jeudi juste après l’incident entre Tchouameni et Valverde, Arbeloa a tenu à clarifier la chose. « Écoute, ceux qui veulent sortir de son contexte le fait qu’un joueur sorte en souriant après un entraînement, eh bien je le répète… c’est sortir les choses de leur contexte. Tout comme ce qui s’est passé avec Carreras sur le terrain de l’Espanyol. Je ne peux que le défendre, pour son travail et la façon dont il me traite. Quand il a joué, c’est parce qu’il le méritait, et quand il n’a pas joué, c’est parce qu’un autre le méritait. Mbappé a fait d’énormes efforts pour jouer au Real Madrid, on le sait tous. Il a dû renoncer à beaucoup de choses pour réaliser son rêve, car on l’a tous vu, enfant, avec le survêtement du Real Madrid. Il avait tout au PSG.»

Enfin sur la question des nombreuses fuites, le coach espagnol a aussi été très clair, celui qui révèle à la presse les coulisses du vestiaire est forcément un traître. «Je le répète, car je n’ai peut-être pas été assez clair : divulguer des informations sur ce qui s’est passé dans les vestiaires, c’est comme trahir le Real Madrid. Son blason. C’est un acte de déloyauté. Je ne travaille pas pour la CIA ni pour quoi que ce soit de ce genre. Je n’accuse ni mes joueurs, ni personne d’autre ; je ne peux pas. Il y a beaucoup de monde au Real Madrid, et je ne vais pas accuser qui que ce soit. Ce qui se passe avec mes joueurs restera entre eux et moi. » Voilà qui est clair. Alvarao Arbeloa a tenu à mettre les points sur les i lors de cette conférence de presse. Et alors qu’il a aussi annoncé que Tchouameni allait bien faire partie du groupe face au Barça, le Clasico de ce week-end promet d’être assez… explosif !