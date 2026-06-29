L’OM dévoile son nouveau maillot extérieur 26-27

Alors que l’Olympique de Marseille a déjà présenté son maillot domicile il y a plusieurs mois, le club phocéen et PUMA ont dévoilé cette fois la tenue extérieure pour la saison 2026-2027. Pensé pour accompagner l’OM en Ligue 1 comme en Ligue Europa après sa 5e place décrochée lors de l’exercice 2025-2026, ce nouveau maillot s’inscrit dans une volonté d’allier performance et identité forte. Conçu pour le football moderne, il sera porté aussi bien sur la scène nationale qu’européenne.

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Cette tunique rend hommage à l’héritage maritime du club à travers un motif inspiré des cartes nautiques et de la mer Méditerranée, élément central de l’identité marseillaise. Doté de la technologie dryCELL, il vise à assurer une gestion optimale de l’humidité pour maintenir les joueurs au sec et à l’aise, tout en privilégiant des matériaux recyclés dans sa conception. Avec sa coupe régulière, ses manches courtes et ses finitions en jacquard, ce maillot associe sobriété, modernité et symbolique forte, en cohérence avec l’image d’un club tourné vers l’Europe, mais ancré dans son territoire.

Le nouveau maillot domicile 2026-27 est déjà en promo et disponible à la vente sur FOOT.FR avec le code promo FM10. Quant au maillot extérieur de l’OM, il sera disponible à la vente dans quelques heures sur la boutique FOOT.FR avec le même code promo.