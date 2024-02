Aleksander Ceferin humilie la Super League et ses partisans !

Présent aux côtés des principaux dirigeants du football européen, ce jeudi à Paris, pour participer au congrès de l’UEFA depuis la Maison de la Mutualité, Aleksander Ceferin a profité de l’occasion pour pousser un énorme coup de gueule vis à vis de la Super League, projet visant à rivaliser avec la Ligue des Champions. «Nous sommes sur le toit du monde depuis plusieurs décennies. Il faut que les leaders s’en rendent compte et Dieu merci des dirigeants l’ont compris. Aujourd’hui certains essayent de piétiner 70 ans d’histoire et de changer l’histoire du foot. Ils essayent de se faire passer pour des sauveurs du football alors qu’ils sont des fossoyeurs. Certains essayent de changer le modèle du football européen malgré son succès. Ils jouent aux victimes quand ils sont des prédateurs, ils confondent monopole et unité», a tout d’abord lancé le président slovène.

S’adressant à la société A22 Sports, promotrice de ce projet, et les défenseurs de la Super League, Ceferin a, par ailleurs, ajouté : «nous vivons des moments difficiles, nous le savons, mais l’unité est la seule chose qui nous protègera. […] Aujourd’hui tout est à vendre dans le monde mais ce n’est pas notre vision des choses, cela ne le sera jamais. Ce n’est pas notre vision de l’Europe et celle que nous voulons transmettre à nos enfants. Ils veulent nous séparer au nom du marché et afin d’accroître toujours plus leurs revenus. On prend le coup à la mâchoire mais on résiste parce que l’on sait pourquoi on se bat. Les clubs sont libres d’entrer dans de nouvelles compétitions, personne n’a menacé de les sanctionner s’ils rejoignent ce que les supporteurs appelle la Zombie League. Vous ne pouvez pas acheter le mérite sportif, vous ne pouvez pas acheter une histoire de plusieurs décennies». Voilà qui est dit !