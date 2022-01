Le Real Madrid hallucine des déclarations du Barça après le Clásico, le FC Barcelone lance son offensive finale pour Alvaro Morata

La suite après cette publicité

Le Real hallucine après le Clásico

«Mais qui joue la finale ?» C'est par ce titre, bien évidemment entre guillemets pour signifier que c'est une citation, que le quotidien Marca fait attirer l'œil de ses lecteurs ce vendredi matin. Le média madrilène revient en effet sur les réactions du vestiaire et même de tout le club du Real Madrid après les déclarations des protagonistes barcelonais à la suite du Clásico mercredi soir (3-2 a. p.). Xavi et ses joueurs se sont présentés devant la presse en se félicitant de leur prestation et en indiquant qu'ils avaient été les meilleurs sur le terrain. Une analyse souvent reprise par la presse du pays hier. Ce qui a eu le don d'agacer les Merengues, selon le média. Les joueurs notamment et le staff ont tenu à rappeler que c'est le Real qui disputera la finale de la Supercoupe dimanche et que leur victoire mercredi était largement méritée.

Le Barça lance son opération finale pour Morata

C'est une demande de Xavi et les dirigeants blaugranas comptent bien la satisfaire. L'attaquant de la Juventus, Alvaro Morata, est toujours la priorité numéro une en attaque du côté du FC Barcelone. Et comme le relate Sport ce vendredi matin, le Barça va lancer son offensive finale pour aller chercher l'international espagnol au sein de la Vieille Dame. Les Blaugranas vont insister et, selon le média, Memphis Depay devrait être inclus dans le deal qui, on le rappelle, concerne trois clubs : le FCB, la Juventus et l'Atlético de Madrid, à qui appartient Morata. Les négociations n'en sont que plus compliquées.

Les stats incroyables du duo Benzema-Vinicius

Encore décisifs mercredi soir lors du Clásico face au FC Barcelone (3-2), Karim Benzema et Vinicius Junior forment un duo de choc depuis le début de saison. Une association qui marche du tonnerre et qui a mené, pour le moment, le Real au sommet de la Liga (1er au classement), en finale de la Supercoupe, en 8e de finale de la Copa del Rey et en 8e de Ligue des champions. As, ce matin, se penche sur les statistiques chiffrées des deux compères et celles-ci sont impressionnantes. À eux deux, ils ont inscrit 38 buts. Ce qui porte à 58% le ratio des buts du Real par Benzema et/ou Vinicius en 2021-2022. Une dépendance dont tous les supporters madrilènes raffolent cette saison.