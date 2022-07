OM : l'émouvant message d'adieu de Mattéo Guendouzi à Jorge Sampaoli

La suite après cette publicité

Destins croisés. Vendredi, l'Olympique de Marseille a annoncé une bonne et une mauvaise nouvelle à ses supporters. En effet, si Mattéo Guendouzi est officiellement et surtout définitivement devenu un joueur du club de la cité phocéenne, Pablo Longoria a été contraint d'annoncer le départ de son désormais ex-coach, Jorge Sampaoli. Alors que le technicien argentin a été remplacé dès ce lundi par Igor Tudor, le milieu de terrain international français a rendu un vibrant hommage à El Pelado.

« Dire au revoir à une personne comme vous c'est à la fois émouvant et compliqué ! Néanmoins, je tiens à vous remercier avant de vous dire au revoir ! Merci de m'avoir fait grandir sportivement et humainement, Merci pour cette magnifique saison faite de joie, de pleurs, d'incertitudes, de victoires, de vie... Merci pour ce beau parcours, Merci d'avoir construit une équipe, Merci pour ce jeu excitant et exaltant, Merci pour cette qualification en league des champions, Merci d'avoir crû en moi et d'avoir été présent à mes côtés, Merci d'avoir fait de moi un meilleur joueur, Tout simplement MERCI coach Nos routes personnelles se croiseront dans les intersections de l'amitié. Bonne route sur le chemin du succès... », a ainsi écrit l'ancien joueur d'Arsenal sur son compte Twitter. Sampaoli appréciera.