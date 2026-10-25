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Real Madrid : le doublé de Kylian Mbappé pour crucifier le FC Barcelone en fin de match

Par Aurélien Macedo
1 min.
Barcelone 1-2 Real Madrid

Ce dimanche soir, le Clàsico entre le FC Barcelone et le Real Madrid nous offre un sacré bras de fer. Si les Merengues ont ouvert le score grâce à Kylian Mbappé en fin de première période (41e), les Blaugranas sont revenus en seconde période avec un pion de Raphinha (61e).

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Et alors qu’on se dirigeait vers un match nul, Kylian Mbappé est allé chercher le but du 2-1. Suite à un double râteau de Jude Bellingam, Eduardo Camavinga s’est fendu d’une percée tranchante côté droit. S’arrachant pour centrer en retrait vers la surface, il a trouvé Kylian Mbappé qui n’a pas hésité pour marquer à la 87e minute. C’est le onzième but du Français en Liga cette saison.

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