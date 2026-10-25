Real Madrid : le doublé de Kylian Mbappé pour crucifier le FC Barcelone en fin de match
Ce dimanche soir, le Clàsico entre le FC Barcelone et le Real Madrid nous offre un sacré bras de fer. Si les Merengues ont ouvert le score grâce à Kylian Mbappé en fin de première période (41e), les Blaugranas sont revenus en seconde période avec un pion de Raphinha (61e).
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Et alors qu’on se dirigeait vers un match nul, Kylian Mbappé est allé chercher le but du 2-1. Suite à un double râteau de Jude Bellingam, Eduardo Camavinga s’est fendu d’une percée tranchante côté droit. S’arrachant pour centrer en retrait vers la surface, il a trouvé Kylian Mbappé qui n’a pas hésité pour marquer à la 87e minute. C’est le onzième but du Français en Liga cette saison.
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