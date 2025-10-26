Al Nassr : João Félix met enfin tout le monde d’accord aux côtés de Cristiano Ronaldo

À seulement 25 ans, João Félix était déjà annoncé en fin de carrière et même comme le plus grand espoir manqué du Portugal. Passé par les plus beaux clubs européens, dont Chelsea, l’AC Milan, le FC Barcelone ou encore l’Atlético de Madrid, qui avait déboursé 126 millions d’euros pour l’enrôler au Benfica, l’attaquant portugais a toujours manqué de régularité. Au fond du gouffre avec Chelsea l’été dernier, la presse portugaise évoquait son retour dans son club formateur lisboète pour mieux rebondir.

Mais à la surprise générale, João Félix avait fait le choix de rejoindre Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite, à Al Nassr. Un choix critiqué, mais soutenu par la superstar portugaise : «je pense que c’était une meilleure option pour João Félix d’aller en Arabie saoudite plutôt que de jouer dans le championnat portugais. Même s’il ne joue pas la Ligue des champions et que certains disent qu’il est trop jeune pour jouer en Arabie saoudite, je pense que c’était une très bonne décision de sa part», avait assuré CR7 lors de l’arrivée de son compatriote.

João Félix savoure avec Cristiano Ronaldo

Et le séjour en Saudi Pro League profite à João Félix, qui peut enfin se vanter d’une belle continuité dans ses performances, mais aussi dans ses statistiques. L’attaquant de 25 ans est actuellement le meilleur buteur du Championnat saoudien, avec déjà douze buts et deux passes décisives en douze rencontres, toutes compétitions confondues, dont un joli triplé contre Al Fateh la semaine dernière (5-1). Meilleur joueur d’Al Nassr actuellement, il permet à la formation de Riyad de pointer en tête du Championnat et de son groupe d’AFC 2, équivalent d’Europa League.

«Je travaille toujours pour donner le meilleur de moi-même ; parfois ça marche, parfois non. Bien sûr, ce contexte est plus favorable, car je suis dans le poste qui m’a permis de découvrir le football et de me faire un nom à mes débuts. Et l’équipe, elle se porte très bien. Cristiano, c’est Cristiano. Tout le monde sait de quoi il est capable, comme on l’a vu aujourd’hui. C’est facile de jouer avec lui», a estimé João Félix ce mois-ci. De quoi enfin briller avant la Coupe du monde 2026, qui arrive très vite.