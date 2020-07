José Mourinho et Tottenham lancent leur mercato au rabais !

Il n'attendait que ça ! Libre depuis son départ de Manchester United le 18 décembre 2018, José Mourinho patientait en attendant qu'un nouveau projet s'offre à lui. Mais le Portugais n'a repris du service qu'en novembre dernier. Approché par l'Olympique Lyonnais après le départ de Sylvinho, il avait décliné car un poste pouvait se libérer pour lui à Londres. Et cela a été le cas puisque Tottenham a fait appel à lui après le limogeage de Mauricio Pochettino. De retour sur les terrains, le technicien âgé de 57 ans n'a pas caché sa joie, lui qui n'avait jamais caché qu'il trouvait le temps long et que le ballon rond lui manquait. A la tête des Spurs, il n'a pas réussi à faire des miracles puisque son équipe a terminé sixième en Premier League et a été éliminée par le RB Leipzig en 1/8e de finale de la Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

Une compétition que les Londoniens ne disputeront pas l'année prochaine, eux qui seront en Ligue Europa. Un élément à prendre en compte, tout comme les pertes financières liées au Covid-19. Le London Evening Standard parle d'un montant de 220 millions d'euros, pour le club qui doit aussi gérer ses dettes après la construction de son nouveau stade. Tous ces points sont donc à prendre en compte au moment de bâtir l'effectif pour la saison 2020-21. Ainsi, l'ancien coach du Real Madrid fera sans Michel Vorm et Jan Vertonghen, tous les deux en fin de contrats. Le club anglais a officialisé leurs départs lundi. Ensuite, José Mourinho ne compterait pas forcément sur certains éléments. La porte pourrait donc s'ouvrir pour certains d'entre eux.

Un mercato moins clinquant pour les Spurs

Ainsi, le London Evening Standard explique que Danny Rose (en prêt à Newcastle cette saison), Kyle Walker-Peters, Serge Aurier et Juan Foyth, pour lequel Leeds proposerait 16,5 millions d'euros, ne seront pas retenus. D'autres, à l'image d'Oliver Skipp, Troy Parrott et probablement Ryan Sessegnon pourraient partir en prêt. En revanche, le média britannique précise que Tanguy Ndombélé ne sera pas vendu cet été. Tottenham ne souhaiterait pas se séparer du joueur dont le transfert a coûté le plus cher, bien que sa relation avec Mourinho ne soit pas forcément au beau fixe. Si dans le sens des départs la position du technicien lusitanien est donc connue, elle l'est aussi pour les arrivées.

En effet, le LES révèle que José Mourinho veut construire une équipe plus équilibrée. Mais il devra composer avec les finances serrées de son club, qui regardera notamment du côté des joueurs libres tout en n'excluant pas des prêts ou des échanges. Malgré tout, les Spurs veulent faire quelques coups. Ils seraient proches de s'offrir Pierre-Emile Hojbjerg, milieu de terrain sous contrat jusqu'en 2021 à Southampton. Skysports parlait d'une offre de 16,5 millions d'euros. Ils auraient aussi pris des renseignements sur Kim-min Jae, défenseur du Beijing Guoan. De plus, le Special One souhaiterait aussi recruter une doublure à Harry Kane ainsi qu'un latéral droit. Et justement, Tottenham lorgnerait du côté de Bournemouth où Callum Wilson est notamment suivi. Si le club anglais est limité cet été, il devra donc se montrer malin pour mener un mercato efficace à défaut d'être clinquant. José Mourinho y veillera !