L’avis de Petit et Diawara sur le froid entre Mbappé et Dembélé

Alors que la relation entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé s’est légèrement détériorée après les déclarations autour du Ballon d’Or, Souleymane Diawara et Emmanuel Petit ont évoqué ce feuilleton, ce jeudi, dans Rothen s’enflamme. « C’est mieux de régler ça entre joueurs sans coach ni dirigeants. Les joueurs ont besoin de leur intimité et de parler à cœur ouvert », a déclaré l’ancien défenseur de l’OM. Un avis partagé par le champion du monde 1998.

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« Ça arrive dans les clubs de ne pas blairer la tronche de quelqu’un pour X raisons, mais tu restes malgré tout professionnel. Il y a des choses qu’inconsciemment, tu ne feras pas pour ton collègue comme la couverture mutuelle, le remplacement, lui donner le ballon en première intention. Plein de détails peuvent se transformer en grain de sable dans une relation. Je ne sais pas si une réunion avec Zidane est judicieuse. Les joueurs ont aussi leur mot à dire. Quand il y avait des problèmes entre joueurs, on les réglait entre nous ».