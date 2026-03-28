L’Angleterre est choquée après son match face à l’Uruguay

C’était un bon test avant la Coupe du monde cet été. L’Angleterre de Thomas Tuchel défiait l’Uruguay à Wembley ce vendredi soir avec l’envie de montrer de belles choses face à un adversaire coriace. Mais la prestation des Three Lions n’a pas été aboutie du tout au contraire et la rencontre a été marquée par une multitude de faits de matches. Entre imprécisions techniques, gestes dangereux et erreurs d’arbitrages grossières, la rencontre, qui s’est soldée par un 1-1, a largement fait parler ce samedi matin dans la presse anglaise.

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Le premier fait de jeu qui ressort et qui a fait halluciner les médias anglais concerne un ancien parisien. Manuel Ugarte a écopé de deux cartons jaunes dans la rencontre mais n’a pas été expulsé. Un fait de jeu dingue et qui a alimenté les polémiques surtout après la justification de l’arbitre. La version de l’arbitre du match Sven Jablonski a même changé en quelques secondes. « Le quatrième arbitre nous a dit qu’Ugarte avait reçu deux cartons jaunes et que le deuxième avait finalement été annulé, ce qui est une nouveauté pour nous. Et on nous a maintenant informés que le premier carton jaune pour Ugarte était en fait pour Gimenez», a expliqué Maguire après la rencontre.

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Des fautes et la folle histoire Ben White

Le défenseur était venu demander des comptes à l’arbitre après le match. Ce n’était d’ailleurs pas le seul puisque Thomas Tuchel et Jude Bellingham se sont directement dirigés vers les arbitres pour exprimer leur mécontentement au coup de sifflet final, visiblement furieux après le penalty accordé aux Sud-américains dans le temps additionnel. Un penalty transformé par Federico Valverde. Dans le match, l’arbitre avait aussi oublié un carton rouge évident pour Araujo après un violent tacle sur Phil Foden qui a fait le tour des réseaux sociaux. Sur le terrain, côté sportif, le match a aussi été marqué par la soirée lunaire vécue par Ben White.

Le défenseur d’Arsenal a été conspué par les fans anglais au moment de son entrée en jeu (70e). Il effectuait sa première apparition internationale depuis son retrait du camp d’entraînement de l’Angleterre lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. A l’époque, il avait quitté le stage avant le Mondial sans aucune raison apparente et avait refusé de revenir en séléction jusqu’à donc cette trêve. Et sa folle soirée s’est clôturée par une faute sur Federico Vina qui a offert le penalty pour l’Uruguay. Rien que ça. Ce samedi matin, The Sun évoque une rencontre «catastrophique» sur tous les points rappelant le nombre de fautes dangereuses hallucinantes des Uruguayens que l’arbitre n’a pas sanctionnés. Et le média anglais rappelle aussi que sportivement si des joueurs comme Marcus Rashford ont marqué des points, Thomas Tuchel a encore beaucoup de travail avant le Mondial 2026.