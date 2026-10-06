La nouvelle Italie de Roberto Mancini a encore une autre arme secrète

Roberto Mancini peut déjà tirer un premier bilan particulièrement encourageant de cette nouvelle trêve internationale. Pour son retour à la tête de la Nazionale, le technicien italien a récolté 7 points sur 12 possibles, avec une défaite concédée dès l’ouverture face à la Belgique avant une montée en puissance assez nette de son équipe. L’Italie a ensuite parfaitement réagi avec deux victoires convaincantes et maîtrisées contre la Turquie, et surtout un bon point au Stade de France face aux Bleus. Au-delà des résultats bruts, le contenu proposé a de quoi satisfaire le sélectionneur. Cette équipe semble déjà avoir retrouvé une forme de cohérence collective, avec davantage d’intensité, de personnalité et de maîtrise dans les temps forts comme dans les périodes plus compliquées. Pour une première trêve depuis le retour de Mancini, le bilan est largement positif et offre une base de travail particulièrement intéressante pour la suite, puisque la Nazionale, actuellement 2ème du groupe derrière les joueurs de Zinédine Zidane, défiera les Bleus à San Siro et prendra sa revanche face aux Diables Rouges. Cette séquence a surtout permis au sélectionneur de découvrir ou de confirmer plusieurs nouveaux visages qui pourraient rapidement prendre une place importante dans son projet.

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Michael Kayode, Issa Doumbia ou encore Alessandro Romano ont saisi leur opportunité avec suffisamment de personnalité pour laisser une véritable impression, tandis que certains joueurs déjà identifiés comme des éléments importants de la nouvelle génération ont encore franchi un cap. Riccardo Calafiori a notamment poursuivi sa montée en puissance, alors que Pio Esposito a également marqué des points dans une sélection qui cherche progressivement à renouveler ses cadres. «Je pense que Pio a soif de buts, de combativité et de jeu. Il est exceptionnel, et je pense que d’ici deux ans, il peut devenir un avant-centre capable de maintenir le jeu de l’équipe avec la même sérénité que Vieri et Toni. Vu sa fiabilité et ses qualités techniques, je pense qu’il peut devenir un très grand avant-centre. Vergara a besoin de jouer ces matchs pour progresser. Je suis certain qu’il va beaucoup progresser. Doumbia est en avance sur Vergara car il joue déjà en Ligue des champions. J’ai apprécié leur prestation à tous les deux aujourd’hui. Romano, Vergara, ce sont tous des joueurs qui ont besoin de disputer ces matchs pour élever leur niveau. Romano a bien joué et a de nouveau réalisé un bon match». Toutes ces performances permettent à Mancini de disposer d’un groupe plus large et surtout de davantage de solutions pour construire son Italie. Le plus intéressant reste peut-être la sensation que cette sélection ne dépend plus uniquement de quelques individualités confirmées. Plusieurs jeunes pousses commencent à pousser derrière, avec l’envie et le niveau nécessaires pour bousculer la hiérarchie. Et ce vivier pourrait encore réserver quelques surprises dans les prochains mois.

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Des U21 qui ont impressionné

Car pendant que Mancini poursuivait son travail avec les A, une autre sélection italienne a confirmé que le réservoir était particulièrement bien fourni. L’Italie Espoirs de Silvio Baldini s’est qualifiée de manière impressionnante pour l’Euro U21 après avoir écrasé la Pologne (6-2). Première de son groupe, la Nazionale U21 a bouclé cette campagne avec 32 buts inscrits pour seulement 7 encaissés, un bilan qui illustre autant son efficacité offensive que sa solidité collective. Ahanor, Ndour, Koleosho, Bartesaghi, Comuzzo, Liberali, Cissé, Pisilli ou encore Palmisani ont participé à cette formidable dynamique, avec un groupe qui a affiché une vraie qualité technique mais aussi beaucoup d’intensité et de puissance physique. La qualification est largement méritée pour une génération qui semble avoir franchi un cap et qui présente déjà plusieurs profils capables de regarder vers le très haut niveau avec ambition. L’Italie dispose aujourd’hui d’une équipe Espoirs particulièrement séduisante, capable de produire du jeu tout en imposant un rythme et une agressivité qui correspondent parfaitement aux exigences du football moderne.

Cette réussite n’est évidemment pas sans lien avec le travail effectué chez les A. Plusieurs de ces joueurs auraient pu être appelés par Mancini durant cette trêve, mais un accord a été trouvé avec la Fédération afin de les laisser à disposition de Baldini pour sécuriser cette qualification à l’Euro U21. Le sélectionneur de la Nazionale sait qu’il possède encore une importante réserve de jeunes talents à lancer dans le grand bain. La réponse viendra notamment en novembre, lorsque de nouveaux choix pourront être effectués et que certains Espoirs auront peut-être leur chance avec les A. Kayode, Doumbia, Romano, mais aussi tous ceux qui viennent de porter l’Italie U21 vers cette qualification, forment une génération qui pourrait rapidement alimenter la sélection première. Roberto Mancini avance ainsi avec une ligne claire et un groupe qui commence à prendre forme, tout en sachant que son équipe possède encore une arme secrète particulièrement prometteuse. Derrière les premiers résultats encourageants de cette nouvelle Italie, c’est tout un réservoir qui pousse désormais aux portes de la Nazionale.