Paris FC : les premiers mots d’Antoine Kombouaré

Stéphane Gilli viré, le Paris FC a surpris tout son monde en choisissant Antoine Kombouaré pour lui succéder. Le Kanak est certes habitué à diriger les équipes luttant pour leur maintien en Ligue 1, mais ce choix reste étonnant au vu des ambitions affichées par la famille Arnault et Red Bull. Directeur sportif du club parisien, Marco Neppe avait expliqué ce choix. «Son parcours et sa solide expérience en Ligue 1 seront des atouts précieux pour atteindre les résultats que nous visons. Il partage nos valeurs d’engagement et d’exigence. Nous sommes convaincus qu’il possède toutes les qualités nécessaires pour conduire l’équipe vers ses objectifs.» Aujourd’hui, Kombouaré faisait face aux médias. L’occasion pour lui de revenir sur son come-back en L1.

«J’étais ces derniers mois en convalescence, mais ça allait beaucoup mieux, ça va de mieux en mieux. Je me sens capable de pouvoir accepter le défi. Je suis super content d’être là, ce projet me plaît. Quand l’actionnaire et Marco Neppe m’ont contacté pour me demander si j’étais prêt, j’ai répondu présent très vite, j’avais envie de retravailler. J’aime la compétition, j’ai fait que ça dans ma vie. J’entraîne depuis 23 ans, c’est ce qui respire chez moi. Dès que le projet s’est présenté, j’ai foncé. Il faut une réaction, il faut un rebond, il faut être capable de faire beaucoup mieux car le Paris FC est une équipe qui est en train de se laisser glisser. Mais il ne faut pas oublier que c’est un promu, un jeune club. Il y a des étapes, voir le Paris FC à cette place, ce n’est pas une surprise. Il faut être costaud, rester calme et j’y crois», a-t-il déclaré dans des propos relayés par Le Parisien.