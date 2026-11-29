La Juventus est tombée de haut sur la pelouse du Côme (3-0), ce dimanche soir, lors de la 13e journée de Serie A. Une défaite qui laisse forcément des traces pour les hommes de Luciano Spalletti, mais qui risque surtout de faire beaucoup parler du côté de Turin. Car cette rencontre a très rapidement basculé dans la polémique avec l’expulsion de Randal Kolo Muani dès la 5e minute. Alors que les Bianconeri partaient en contre-attaque, l’attaquant français a été retenu par Álex Valle. Agacé par l’intervention du défenseur espagnol, l’ancien joueur du PSG a totalement perdu ses nerfs et lui a asséné un coup au visage pour se dégager. Si l’arbitre Maurizio Mariani n’a pas immédiatement sanctionné le geste, son assistant est intervenu pour lui signaler les faits. Le verdict a été sans appel avec un carton rouge direct pour l’international tricolore. Une expulsion lourde de conséquences pour la Vieille Dame, contrainte de disputer quasiment toute la rencontre en infériorité numérique.

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Le geste de Kolo Muani restera aussi dans les statistiques, puisqu’il s’agit de l’expulsion la plus rapide subie par un joueur de la Juventus au début d’un match de Serie A depuis l’instauration de la victoire à trois points lors de la saison 1994/95. Un record dont le Français se serait évidemment bien passé. Malgré ce coup dur, les Turinois ont tenté de résister et ont même eu les occasions pour faire douter leurs adversaires. Nick Woltemade a ainsi manqué une opportunité monumentale à la 34e minute après un superbe enchaînement avec Andrea Cambiaso. Mais juste avant la pause, Nico Paz a puni la Juventus sur un coup franc direct, avec l’aide de la Goal Line Technology. Malgré quelques tentatives après le retour des vestiaires, les hommes de Spalletti n’ont jamais trouvé la faille. Côme a dominé les débats jusqu’au doublé d’Anastásios Douvíkas pour s’offrir trois points précieux, tandis que l’expulsion de Kolo Muani a rapidement éclipsé le reste de la soirée turinoise.

Spalletti pointe du doigt Kolo Muani

Luciano Spalletti n’a évidemment pas caché sa frustration après la rencontre. Le technicien italien a immédiatement pointé du doigt la perte de sang-froid de son attaquant, regrettant les conséquences de ce geste sur toute l’équipe. « C’est facile à expliquer. Cela signifie que vous avez perdu votre sang-froid. Même si vous avez été mis à terre, vous ne pouvez pas commettre cette faute par réaction. C’est quelque chose qui ne doit absolument pas arriver, compte tenu de l’importance du match et des difficultés que cela crée pour tout le monde. Vous devez vous remettre en question et corriger vos erreurs. Naturellement, on ressent de la déception et de l’amertume. C’est difficile de jouer à dix contre une équipe comme Como, qui sait contrôler le ballon et construire son jeu. Si on se projette trop haut, on risque de se retrouver en position de force. En première mi-temps, on a bien joué et on a eu une occasion de marquer. Puis, on encaisse un but sur coup franc comme ça et tout devient plus compliqué. Ils ont plutôt bien joué, compte tenu des difficultés rencontrées. À dix, on le paie cher pour tout le match. Si on a une ou deux occasions, il faut les concrétiser et être très vigilant pour ne leur laisser aucun espace ».

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L’entraîneur de la Juventus a ensuite tenu à rappeler qu’il ne remettait pas en cause le professionnalisme de Kolo Muani. Mais derrière cette confiance affichée, Spalletti a tout de même laissé transparaître une profonde déception face à une réaction qu’il juge totalement évitable et préjudiciable aux ambitions turinoises. « Il n’y a pas non plus de temps, peu importe, car après tout, nous connaissons tous le garçon : c’est un professionnel parfait. Une fois, il est venu seul en retraite parce qu’il nous tient, mais c’est un signe qu’il y a une faiblesse parce qu’une réaction comme celle-ci, n’étant pas fatigué, tu ne peux pas la faire. Point final. Il n’y a pas besoin de s’excuser parce qu’il le regrette certainement, mais cela fait perdre une semaine de travail et crée des difficultés du point de vue du classement. Nous pouvions faire un bond en avant et gagner, puis tu te retrouves handicapé et en difficulté pendant 90 minutes », a-t-il conclu. Un dérapage qui pourrait coûter cher à Randal Kolo Muani, désormais attendu au tournant pour faire oublier une soirée où son impulsivité a lourdement pénalisé toute la Juventus.