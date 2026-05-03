Manchester United : Sir Alex Ferguson transporté à l’hôpital

Une grosse frayeur pour Sir Alex Ferguson à Old Trafford. Comme le rapporte le Daily Mail, l’ancien manager légendaire de Manchester United, âgé de 84 ans, a été transporté à l’hôpital cet après-midi après s’être senti faible dans l’enceinte du stade. Ferguson s’était rendu à Old Trafford comme il le fait régulièrement, fidèle à son habitude d’assister aux matchs de son club de toujours, pour ce qui s’annonçait comme l’un des chocs les plus attendus de la saison en Premier League face à Liverpool.

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C’est plus d’une heure avant le coup d’envoi qu’il a dû être pris en charge et évacué vers un établissement de soins. Pas de quoi s’alarmer, selon les premières informations. L’hospitalisation de l’entraîneur le plus titré de l’histoire de Manchester United relèverait d’une simple mesure de précaution, et son retour à domicile serait attendu prochainement. Pour rappel, Ferguson avait déjà frôlé le pire en 2018 après une hémorragie cérébrale dont il avait mis plusieurs mois à se remettre.