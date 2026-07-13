Thorgan Hazard fait son grand retour au RC Lens !

Thorgan Hazard fait son grand retour en Ligue 1 et signe au RC Lens, 14 ans après avoir quitté le club où il a été formé. Comme nous vous le révélions il y a quelques jours, les discussions étaient déjà totalement avancées entre les deux parties, et l’international belge s’engage finalement avec les Sang et Or pour les deux prochaines saisons. À 33 ans, le frère d’Eden Hazard devient l’un des premiers renforts offensifs du mercato lensois.

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Deux #MadeInGaillette se rappellent un mythique souvenir européen du Racing 🪨… De retour, une fois ! 🇧🇪



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Après une dernière saison très réussie avec Anderlecht, marquée par 15 buts et 11 passes décisives, Thorgan Hazard retrouve donc le club nordiste avec une solide expérience derrière lui. Avec 47 sélections et 9 réalisations avec la Belgique, l’ancien joueur du Borussia Dortmund ou encore du PSV va apporter sa créativité, sa polyvalence et son vécu au secteur offensif lensois, qui tient son premier gros renfort de l’été.