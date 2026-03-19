EdF : Didier Deschamps justifie le retour de Randal Kolo Muani

Absent des listes de l’équipe de France depuis le mois de septembre, Randal Kolo Muani s’est remis en selle ces dernières semaines en retrouvant du temps avec Tottenham. Le joueur des Spurs fait partie des 9 attaquants retenus par le sélectionneur pour cette tournée américaine du mois de mars. Il a justifié son choix de le rappeler, au préjudice d’autres profils comme Mateta, Coman, Thauvin, ou encore Nkunku.

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«Kolo Muani a été absent aussi à cause d’une longue blessure. Il y a un moment qu’il est avec nous, de par ce qu’il a fait et ses qualités. Il n’est pas dans la meilleure période de sa carrière. Comme tout joueur, il peut avoir des périodes moins bien. Il a eu des blessures. Je suis dans ma logique. Est-ce que j’aurais pu prendre d’autres joueurs? Oui. Il peut occuper plusieurs postes aussi, c’est à son mérite aussi et ça ne veut pas dire que ça amène son maintien. Il a un vécu positif avec nous.»