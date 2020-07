Tottenham : Serge Aurier titulaire face à Newcastle

Dans le cadre de la 36e journée de Premier League, Tottenham se rend à St. James Park pour y affronter Newcastle (19h). Huitièmes au classement, les Spurs vont tenter de s'imposer pour se rapprocher des places européennes, tandis que les Magpies peuvent eux grappiller quelques places alors que leur maintien est déjà assuré.

Et pour cette rencontre, Serge Aurier est titulaire. Le latéral droit ivoirien est en effet aligné d'entrée par José Mourinho, seulement deux jours après le décès tragique de son frère Christopher à Toulouse. À noter également la titularisation du Français Moussa Sissoko dans l'entrejeu.

Le XI de Newcastle

