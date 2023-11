EdF : Didier Deschamps vole au secours de Randal Kolo Muani

Présent devant la presse avant les deux derniers matches de qualification à l’Euro 2024 contre Gibraltar (18 novembre) et en Grèce (21 novembre), Didier Deschamps s’est expliqué sur sa liste des 23 joueurs sélectionnés en revenant notamment sur l’état de forme de Randal Kolo Muani (24 ans). Depuis son arrivée au PSG pour 90 millions d’euros, le jeune buteur n’est pas vraiment indiscutable au sein de l’attaque parisienne et a inscrit trois buts en onze matches disputés.

Un rendement faible, mais Didier Deschamps a tenu à le défendre. «Vous ne l’aimez pas Kolo, vous êtes trop sévères avec lui. C’est un attaquant axial qui aime bien quand il y a des espaces, parce qu’il a la vitesse. Il peut améliorer son jeu dos au but. Mais en termes de générosité, il fait beaucoup. L’analyse que beaucoup peuvent faire, c’est que c’est Paris et que le prix de son transfert est important. Vous voulez tout, tout de suite, mais n’oubliez pas d’où il vient. Au Mondial 2022, beaucoup on dit « qu’est-ce qu’il fait à prendre Kolo ». Il y a des exigences qui sont plus élevées, il faut qu’il digère aussi». Un gros soutien de la part du sélectionneur des Bleus.