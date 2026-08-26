Liga
Real Madrid : les mots forts de Fede Valverde sur Kylian Mbappé
1 min.
@Maxppp
Sacrée soirée pour Kylian Mbappé et le Real Madrid. Pour le retour de José Mourinho au Santiago Bernabéu, les Merengues ont écrasé la Real Sociedad sur le score de 4-1, avec un triplé de l’attaquant français. De quoi régaler les supporters madrilènes… ainsi que ses coéquipiers.
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Après le match, Fede Valverde l’a encensé. « Il faut profiter de Mbappé. On doit lui donner 1000 ballons, pour qu’il puisse marquer beaucoup de buts, être à l’aise et être heureux. Ce qu’il a fait ce soir, il le fait toute l’année », a indiqué le milieu de terrain uruguayen après le match.
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