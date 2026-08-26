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Real Madrid : les mots forts de Fede Valverde sur Kylian Mbappé

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Real Madrid : les mots forts de Fede Valverde sur Kylian Mbappé @Maxppp
Real Madrid 4-1 Real Sociedad

Sacrée soirée pour Kylian Mbappé et le Real Madrid. Pour le retour de José Mourinho au Santiago Bernabéu, les Merengues ont écrasé la Real Sociedad sur le score de 4-1, avec un triplé de l’attaquant français. De quoi régaler les supporters madrilènes… ainsi que ses coéquipiers.

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Après le match, Fede Valverde l’a encensé. « Il faut profiter de Mbappé. On doit lui donner 1000 ballons, pour qu’il puisse marquer beaucoup de buts, être à l’aise et être heureux. Ce qu’il a fait ce soir, il le fait toute l’année », a indiqué le milieu de terrain uruguayen après le match.

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