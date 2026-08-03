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Real Madrid : les propos dithyrambiques de Bernardo Silva

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
silva @Maxppp

Après une carrière monumentale et riche en trophées notamment sous les couleurs de Manchester City, Bernardo Silva a donné un nouveau virage XXL à sa carrière en rejoignant le Real Madrid cet été. Régulièrement annoncé dans le viseur du FC Barcelona au cours des derniers mercatos, le milieu offensif portugais a finalement choisi la capitale espagnole pour apporter toute sa polyvalence et sa maîtrise technique. Présent ce lundi pour effectuer son tout premier jour d’entraînement avec le groupe merengue, l’ancien Monégasque vient renforcer l’entrejeu madrilène de José Mourinho.

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Lors de cette première journée d’intégration, le joueur de 31 ans s’est exprimé dans les colonnes du quotidien Marca pour confier sa fierté d’avoir cédé aux sirènes de la Maison Blanche : « Quand le Real Madrid m’a contacté, il était impossible de refuser, je n’ai pas réfléchi une seconde. Après avoir joué tant de fois contre le Real, on comprend à quel point c’est formidable d’être ici, à quel point le Bernabéu est impressionnant. Être proche de ma famille, très proche du Portugal, et partager une culture très similaire, est un atout. Mais le rêve de jouer pour le meilleur club de l’histoire du football est un privilège. »

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