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UEFA Nations League

Équipe de France : Zinédine Zidane pourrait préparer deux nouveautés contre la Belgique

Par Jordan Pardon
1 min.
Zinedine Zidane @Maxppp
Belgique France

Victorieux face à la Turquie vendredi soir (0-1) pour la première de Zinédine Zidane, les Bleus ont atterri en Belgique dans la journée pour leur deuxième match de Ligue des Nations face aux Diables Rouges, lundi. Pour cette rencontre, le sélectionneur des Bleus pourrait concocter deux nouveautés.

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Selon le journal L’Équipe, Andy Diouf, resté sur le banc face aux Turcs vendredi, pourrait démarrer au poste de latéral gauche à la place d’Adrien Truffert, intéressant pour sa deuxième sélection. Au milieu de terrain, Lucas Da Cunha pourrait également avoir sa chance, probablement dans un rôle de sentinelle. Il n’est pas non plus impossible de voir les deux joueurs entrer en cours de jeu pour leur première sélection, alors que Zinédine Zidane devrait répartir les temps de jeu.

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