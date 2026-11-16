Philippe Diallo peut compter sur plusieurs soutiens de poids dans sa candidature à la présidence de la FIFA. Selon les informations rapportées par Le Figaro, Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain et patron de l’EFC (European Football Clubs), a joué un rôle dans la réflexion du dirigeant français. Ces derniers jours, le président de la FFF a multiplié les échanges avec le dirigeant qatari, qui l’a encouragé à se lancer dans cette course face à Gianni Infantino. Aleksander Ceferin, président de l’UEFA, a également poussé en faveur de sa candidature et n’a pas tari d’éloges à son sujet ce lundi.

La suite après cette publicité

Que pensez-vous de la possible candidature de Philippe Diallo à la FIFA ? OUI : il a le soutien de l'UEFA et peut faire consensus NON : il a trop peu d'expérience à l'international Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Flatté par ces marques de confiance et les sollicitations de ces deux dirigeants influents, Philippe Diallo a finalement décidé de franchir le pas. Il aurait informé ses équipes de sa décision dès ce week-end, provoquant une certaine surprise dans son entourage. Le patron de la FFF s’apprête désormais à mener campagne avec le soutien affiché de l’UEFA, mais aussi celui de Nasser Al-Khelaïfi, dont l’influence dans le football européen pourrait compter dans cette bataille pour la présidence de la FIFA.