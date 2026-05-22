CdM 2026, Espagne : Ansu Fati pourrait être appelé

Auteur d’une fin de saison encourageante avec l’AS Monaco, Ansu Fati pourrait vivre son rêve américain en juin. En effet, avec trois buts lors des six dernières journées en Ligue 1, l’attaquant de la Principauté a fait taire certaines critiques. Si les blessures le freinaient et que ses titularisations n’étaient pas nombreuses, Fati a prouvé sur le rectangle vert sans faire de polémiques. Désormais, l’heure de vérité approche et l’ancien joueur de Brighton ne veut entendre qu’une chose : son nom sur la liste de l’Espagne établie par Luis de la Fuente pour la Coupe du Monde. A priori, le Monégasque a d’ailleurs des chances d’y apparaître comme l’explique AS.

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En septembre 2020, Fati avait fait ses débuts avec la sélection grâce à Luis Enrique, et au fil du temps, les planètes se sont alignées. En 2022, il était également parti au Qatar, puis en juin 2023, à l’occasion de quelques matchs de la Ligue des Nations, il avait également été convoqué. Aujourd’hui, son nom serait encore dans les petits papiers du sélectionneur.