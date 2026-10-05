OM : ce onze totalement fou que Genesio pourrait aligner à Troyes

L’OM n’en finit plus de compter ses blessés. Alors que la trêve internationale devait permettre à Bruno Genesio de souffler et de récupérer quelques éléments, elle s’est finalement transformée en véritable cauchemar pour le club phocéen. Dernière victime en date : Pierre-Emile Højbjerg. Le milieu danois, cadre incontournable du onze marseillais et titulaire lors des cinq premières journées de Ligue 1, a dû quitter la pelouse dès la 10e minute de jeu lors du match entre le Danemark et le Pays de Galles, visiblement touché musculairement. Son absence éventuelle serait un nouveau coup dur considérable pour Genesio, déjà privé de plusieurs solutions dans l’entrejeu.

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En effet, Højbjerg est loin d’être le seul à avoir rejoint l’infirmerie. Derek Cornelius devrait être éloigné des terrains pendant plusieurs mois après sa blessure à la hanche avec le Canada, tandis qu’Amine Gouiri et Himad Abdelli ont également connu des pépins physiques durant cette trêve. Une situation particulièrement préoccupante pour un OM qui possède déjà un effectif relativement limité en profondeur. Et le timing est loin d’être idéal : Marseille doit se déplacer à Troyes dimanche prochain dans un contexte sportif extrêmement délicat après cinq défaites consécutives toutes compétitions confondues et une 17e place en Ligue 1.

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Nnadi et Kamissoko alignés d’entrée face à Troyes ?

Face à cette hécatombe, Bruno Genesio va donc devoir bricoler, notamment au milieu de terrain. Si Højbjerg venait à déclarer forfait, l’entraîneur marseillais pourrait être contraint de faire confiance à une paire particulièrement jeune et inexpérimentée. Selon les dernières tendances, Tochukwu Nnadi et Nouhoum Kamissoko pourraient ainsi être associés dans l’entrejeu, une solution déjà testée lors du dernier match amical face à Montpellier. Dans cette configuration, le onze que pourrait aligner Genesio à Troyes serait le suivant : De Lange – Garcia, Egan-Riley, Aguerd, Emerson – Nnadi, Kamissoko – Harit, Gomes, Paixão – Maupay. Une composition qui aurait presque des allures de onze de fortune tant les absences ont réduit les possibilités du technicien marseillais.

Plus que jamais, l’OM va donc jouer gros au stade de l’Aube. Malgré cette cascade de blessures, Genesio devra rapidement trouver des solutions pour relancer une équipe en pleine crise de confiance. La bonne nouvelle reste toutefois le retour d’Igor Paixão à l’entraînement collectif, qui permet au Brésilien - qui a publiquement ouvert la porte à un départ - d’être une option crédible pour Troyes. Mais avec Højbjerg désormais incertain, Marseille avance encore un peu plus dans l’inconnu. Entre les blessés, les jeunes appelés à prendre leurs responsabilités et l’urgence comptable, la rencontre face à l’ESTAC pourrait déjà constituer un véritable tournant pour Genesio et son équipe. Et le onze pressenti a de quoi donner des sueurs froides…