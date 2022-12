Coupe du Monde 2022 : Kylian Mbappé met encore le feu à l’Argentine

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé contre l’Argentine. Alors que la finale de la Coupe du Monde 2022 a opposé l’Albiceleste à la France (3-3, 4 à 2 aux t.a.b), la presse argentine n’a que le nom du joueur du Paris Saint-Germain à la bouche. Il faut dire que KM7, dont les déclarations sur le football sud-américain avaient fait bondir un bon nombre de personnes, avait été identifié comme le danger numéro un. A juste titre puisque KM7 a signé un triplé face aux coéquipiers de Lionel Messi le 18 décembre dernier, permettant aux Tricolores de croire jusqu’au bout à un deuxième succès mondial consécutif.

Le Français a été la cible des provocations argentines

Mais il n’a pas réussi de miracle puisque les Bleus se sont inclinés lors de la séance de tirs au but. Touché mais pas coulé, l’attaquant de 24 ans, élu meilleur buteur du Mondial, a été la cible de nombreuses attaques depuis la finale. Emiliano Martinez, qui rappelons-le a encaissé trois buts de Mbappé, a enchaîné les provocations au sujet de l’international français. On l’a vu demander une minute de silence pour KM7 dans le vestiaire argentin après la victoire finale ou encore brandir une poupée avec une photo de Mbappé sur le visage dans le bus argentin lors des célébrations.

À lire

PSG : les Parisiens redoutent un clash Messi-Mbappé !

Silencieux, le Parisien a répondu sur le terrain mercredi face à Strasbourg avec un but (victoire 2-1) puis ensuite face à la presse. Déçu après la perte du titre mondial, il a été beau joueur avec Lionel Messi et a ensuite évoqué les provocations argentines. «J’ai discuté avec lui après le match pour le féliciter parce que, voilà c’est la quête d’une vie pour lui. Pour moi aussi, mais moi j’ai échoué. Il faut toujours rester beau joueur. Et les célébrations, ce n’est pas mon problème. Je ne perds pas mon énergie dans des choses aussi futiles. Le plus important pour moi, c’est de donner le meilleur de moi même pour mon club.»

La suite après cette publicité

La presse scrute Mbappé de près

Forcément, ses déclarations ont été relayées en Argentine. TyC Sport explique que Mbappé a minimisé les choses concernant les célébrations de Dibu Martinez et des Argentins et a ajouté ensuite qu’il y avait "une pointe d’agacement" de sa part. Le média national s’inquiète aussi au sujet de Lionel Messi. En effet, KM7, dont la prestation face à Strasbourg a été observée et commentée dans tous les médias argentins, a été particulièrement soutenu par les supporters du PSG qui ont même entonné un chant à sa gloire et ont déployé plusieurs banderoles.

"Kylian, l’avenir t’appartient" ; "Meilleur buteur de la Coupe du monde, pur produit parisien" ; "Le champion, c’est toi", a-t-on pu lire. TyC Sport se demande si ce n’est pas une critique ou un coup à destination de la Pulga, qui a remporté le Mondial avec l’Argentine et qu’on n’a pas vu défendre Mbappé quand Emiliano Martinez a envoyé plusieurs tacles. De son côté, La Nacion est beaucoup moins suspicieuse. «Sur le terrain, avec professionnalisme et engagement, l’attaquant né à Bondy, en banlieue parisienne, a tourné la page après le chapitre Coupe du monde», a écrit la publication argentine qui a ajouté que le Français avait «évité de s’empêtrer dans une polémique» quand il a été questionné sur Dibu Martinez. Clarin a également parlé de la douleur du Français après la défaite face à l’Argentine. Plus de 10 jours après la finale, KM7 fait encore parler de lui au pays des nouveaux champions du Monde.