L’Inter Milan ne conservera pas Aleksandar Kolarov

Arrivé cet été en prêt en provenance de la Roma, Aleksandar Kolarov ne connaît pas vraiment sa meilleure saison en Italie. Même s’il ne s’attendait pas à débuter tous les matches du haut de ses 35 ans, le Serbe espérait tout de même jouer plus de matches cette saison, surtout qu’Antonio Conte souhaitait s’appuyer sur son expérience.

Selon les informations de Tuttosport, l’Inter Milan ne conservera pas le latéral gauche serbe. Dans l'accord signé entre les parties, l’option d’achat était automatique après 20 apparitions. Kolarov en compte actuellement onze : 7 en championnat, 3 en Coppa Italia et une en Ligue des champions. Et il ne devrait pas jouer plus que ça en fin de saison. Le média italien précise que l’ancien joueur de Manchester City a encore une belle cote en Serie A et aurait même déjà des offres pour cet été.