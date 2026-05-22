Angers : Amine Sbaï appelé en stage avec le Maroc

La saison de Ligue 1 a rendu son verdict et Amine Sbaï (25 ans) l’a clôturée de la meilleure des manières. Auteur d’un très joli but face à Brest lors de l’ultime journée de championnat, le virevoltant ailier du SCO Angers s’apprête à vivre un été exceptionnel sur la scène internationale.

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Selon des sources angevines, les prestations de haute volée du dynamiteur du SCO n’ont pas échappé au staff des Lions de l’Atlas. Amine Sbaï va en effet être convoqué avec le Maroc pour participer au très attendu stage de préparation à la Coupe du Monde 2026. Une récompense suprême pour le joueur offensif, dont la cote sur le marché des transferts (suivi en L1, en Bundesliga et en Premier League) risque encore de grimper en flèche dans les prochaines semaines. Depuis notre annonce, la FRMF a officialisé l’arrivée d’Amine Sbaï pour le stage.