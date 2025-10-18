OL : les premiers mots d’Hans Hateboer

Recruté comme joker défensif pour pallier les futures absences de certains cadres en raison de la CAN, Hans Hateboer a rejoint l’Olympique Lyonnais en provenance du Stade Rennais, où il n’avait disputé qu’une vingtaine de minutes cette saison. Le Néerlandais de 31 ans, passé par l’Atalanta Bergame, a livré ses premiers mots en tant que Lyonnais au micro du média officiel du club.

« Je me souviens du premier moment où mon agent m’en parlé, je m’étais déjà renseigné auprès de quelques joueurs français. "Comment est Lyon, comment est la vie et le club ?" Donc, dès cet instant, j’essayais déjà d’obtenir quelques informations sans parler de la situation. Et ils m’ont raconté de belles choses. Tous les Français m’ont dit beaucoup de bien de la ville. Je sais aussi depuis l’époque où je jouais en équipe nationale avec Kenny (Tete) et Memphis (Depay), ils étaient aussi très positifs à propos du club. J’ai joué ici, je crois, c’est quoi déjà ? Il y a 10 ans, il y a 9 ans. Cétait également impressionnant. Quand j’étais enfant, Lyon était la plus grande équipe de France à l’époque. J’ai grandi en considérant Lyon un club de Ligue des Champions. C’était quand j’étais jeune. Pour moi, quand ils sont arrivés, j’étais fier qu’ils soient venus me chercher », a-t-il confié.